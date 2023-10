MULTIMEDIA

Magkano ang suweldo ng chairman at barangay kagawad?

ABS-CBN News

Alam mo ba na hindi suweldo ang tawag sa natatanggap ng mga opisyal ng barangay? Honorarium ang tawag sa kompensasyon na nakukuha nila at bukod pa riyan ay may iba pang benepisyo na ibinibigay kina kapitan at sa mga barangay kagawad.

