May-ari ng bahay na may sako-sakong barya, nagpaliwanag

ABS-CBN News

Nagpaliwanag na ang may-ari ng bahay sa Quezon City kung saan nakaimbak ang sako-sakong barya at ilang luxury cars. Ayon sa abogado ng may-ari, may lisensiya ang kaniyang kliyente para mag-operate ng STL o small town lottery. Hinatak naman ng Bureau of Customs ang mga luxury cars dahil hindi maipaliwanag ng may-ari kung papaano na-import ang mga ito at kung nagbayad ba ng buwis.

