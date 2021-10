MULTIMEDIA

DOJ, naglabas ng matrix tungkol sa drug war ng PNP

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Naglabas na ng matrix ang Department of Justice kaugnay sa ginagawa nilang review sa drug war ng PNP.

Base sa matrix ng DOJ, mahigit 150 pulis ang involved sa 52 kaso na kanilang ni-review kung saan may namatay sa anti-drug operation. Lumabas din na kulang sa ballistic tests at iba pang dokumento ang ilan sa mga kaso.

Watch more on iWantTFC