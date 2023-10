MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino Ano ang tamang size ng campaign banners o tarpaulin para sa BSKE 2023?

ABS-CBN News

MAYNILA – Paalala ng Commission on Elections (Comelec), nasa 2 feet x 3 feet ang size para sa mga tarpaulins na gagamitin sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre 30.

Aarangkada na sa Oktubre 19 hanggang 28 ang campaign period para sa lahat ng kandidato ng BSKE.

Bukod rito, bawal rin ang pamimigay ng mga bagay na may halaga gaya ng t-shirt, cap o sumbrero, payong, baller, towels, pamaypay, ballpen, at bags bilang campaign materials.

Limang piso kada botante ang pamantayan ng mga kandidato para sa mga gagastusin nito sa kani-kanilang mga kampanya.

Lahat ng gastos at resibo ay dapat nakatala sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures (SOCE).

– Ulat ni Jose Carretero, Patrol ng Pilipino