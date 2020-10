Buwayang may habang 17 talampakan, nahuli sa isang beach sa Tawi-Tawi

MULTIMEDIA

Isang buwayang may 17.11 talampakan ang nahuli ng mga mangingisda nitong Miyerkoles sa Taytay beach Simunul, Tawi-Tawi.

Ayon kay Bayan Patroller Krystian Mufti, namataan ng mga mangingisda na pagala-gala ang buwaya sa naturang beach.

