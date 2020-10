Bilanggong aktibista, nabisita na ang burol ng kanyang sanggol

MULTIMEDIA

Nadalaw ngayong Miyerkoles sa unang pagkakataon ng bilanggong aktibista na si Reina Mae Nasino ang burol ng kaniyang sanggol na si Baby River.

Pero habang nasa burol ng anak, nagkaroon ng komosyon nang pigilan ng mga awtoridad na magpa-interview sa media si Reina.

Nais din ng awtoridad na kunin na si Reina kahit hindi pa tapos ang oras ng dalaw niya.

