Patrol ng Pilipino: Mga gawaing maituturing na premature campaigning sa 2023 BSKE

ABS-CBN News

MAYNILA – Sa Oktubre 19 pa magsisimula ang kampanya para sa halalan sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Kaya naman ipinagbabawal ng Commission on Elections (COMELEC) ang ilang mga gawaing maituturing na premature campaigning.

Isa sa mga ito ang pagpapaskil ng mga campaign poster at pagbabahay-bahay kasabay ng pamimigay ng mga pagkain at gamot.

Bawal din ang pagdaraos ng mga aktibidad na may papremyo tulad ng sa mga bingo o talent show, pagkakaroon ng mahabang pila ng botante sa isang lugar, at pamamahagi ng pera, groceries, o anumang token na may kasamang campaign materials.

Mahigpit na ipinagbabawal ang vote-buying at selling, kabilang na ang pagpapadala ng pera gamit ang e-wallet.

May kaukulang parusa sa mga lalabag tulad ng pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, diskwalipikasyon, at pag-aalis sa karapatang bumoto.

Mahigit 5,000 na ang pinadalhan ng Comelec ng show cause order at 107 naman ang sinampahan na ng disqualification case.

– Ulat ni Victoria Tulad, Patrol ng Pilipino