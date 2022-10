MULTIMEDIA

Vhong Navarro, hindi nag-enter ng plea sa kasong rape ni Deniece Cornejo

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Hindi naghain ng plea ang aktor at TV host na si Vhong Navarro sa kasong rape na isinampa sa kaniya ng modelong si Deniece Cornejo. May pending petition for review kasi na inihain ang kampo ni Navarro sa Supreme Court. Dahil dito, ang korte na ang naghain ng "not guilty" plea para sa aktor.

Watch more News on iWantTFC