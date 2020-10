Pagbi-videoke sa oras ng klase, bawal na sa Maynila

MULTIMEDIA

Lilimitahan na ang paggamit ng videoke sa lungsod ng Maynila.

Ito ay matapos magreklamo ang mga estudyante at guro na naiingayan tuwing oras ng online classes.

Bukod sa videoke, sakop din ng ordinansa ang paggamit ng karaoke at iba pang device na pagmumulan ng ingay.

Pagmumultahin din ang sinuman na lalabag sa ordinansa.

