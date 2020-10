Viral: Pag-rescue sa sakay ng nasusunog na kotse sa US

MULTIMEDIA

Viral ang video nang ginawang pagtulong ng ilang good samaritan sa mag-amang sakay ng isang nasusunog na kotse sa California, USA. Kabilang sa mga sumaklolo ang mag-asawang Pinoy na sina Elvis at Sue Ricafort. Sa kasamaang-palad, nasawi rin ang mga sakay ng kotse matapos dalhin sa ospital.

