Home > News MULTIMEDIA Pulis, arestado matapos umanong barilin ang nakaaway sa bar ABS-CBN News Posted at Oct 04 2023 08:09 PM Share Facebook Twitter Pinterest Viber Arestado ang isang pulis matapos umanong mabaril at mapatay ang lalaking nakaaway niya sa isang bar sa Novaliches, Quezon City. Watch more News on iWantTFC Read More: police pulis Novaliches Quezon City bar nabaril shooting CCTV video krimen crime /video/news/10/04/23/kailan-nga-ba-magsisimula-ang-provisional-fare-increase/sports/10/04/23/racela-rues-mental-lapses-feels-luck-in-ot-win-vs-ust/video/life/10/04/23/winning-moment-kakaibang-leche-flan-hatid-ng-mag-asawa/video/news/10/04/23/exclusive-video-ng-kasal-kasalan-ng-mga-bata-sa-sbsi/video/news/10/04/23/alamin-areas-of-concern-sa-bske