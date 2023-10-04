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Pulis, arestado matapos umanong barilin ang nakaaway sa bar

ABS-CBN News

Posted at Oct 04 2023 08:09 PM

Arestado ang isang pulis matapos umanong mabaril at mapatay ang lalaking nakaaway niya sa isang bar sa Novaliches, Quezon City. 

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