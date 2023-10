MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Kilo-kilong shabu, nasabat sa chicharon at fish crackers

ABS-CBN News

MAYNILA – Humantong sa pagsabat ng 560 kilos o tinatayang P3.8 bilyong halaga ng shabu sa Pampanga ang 3-taong operasyon ng National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, at Bureau of Customs.

Itinuturo ng mga otoridad ang isang drug syndicate sa likod ng pagpuslit ng droga sa kahon-kahong pakete ng chicharon at dried fish crackers.

Susuriin ng PDEA ang insidente kung nakaapekto ang amoy ng mga food product sa pag-detect ng droga kaya hindi nadiskubre agad ang kontrabando.

Ito ang pinakamalaking nakumpiskang halaga ng droga sa taong 2023, ayon sa NBI.

– Ulat ni Gracie Rutao, Patrol ng Pilipino