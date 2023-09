MULTIMEDIA

3 dayuhan, timbog sa kidnap for ransom

Arestado ang 2 Vietnamese at 1 Chinese dahil sa kidnap for ransom sa Pasay City. Isang babaeng Vietnamese ang dinukot umano ng grupo noong September 24 at saka sila humingi ng P900,000 na ransom kapalit ng pagpapalaya sa biktima.

