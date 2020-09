Transgender woman, natagpuang patay sa ilog

MULTIMEDIA

Isang transgender woman ang natagpuang patay sa isang ilog sa Caloocan City. Ayon sa kaniyang pamilya, umalis ng bahay ang biktima noong Sabado, September 26 at hindi na nakauwi. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente lalo't wala naman nakaalitan ang biktima bago ito nawala.

