3 nursing students, natagpuang patay sa saksak sa Caloocan

Natagpuang patay sa saksak ang 3 nursing students sa isang ginagawang bahay sa Caloocan City. Hinala ng pulisya, posibleng may kinalaman sa krimen ang mga construction worker na gumagawa sa bahay. Bago kasi mangyari ang insidente, natuklasan ng isa sa mga biktima ang panloloko sa kanila ng mga trabahador at paggamit ng ilegal na droga.

