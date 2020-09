Mungkahi na ipagpaliban ang 2022 elections dahil sa pandemic, kinontra

MULTIMEDIA

Umalma ang ilang senador sa suhestiyon na ipagpaliban muna ang 2022 elections dahil baka matakot umano ang mga botante sa banta ng COVID-19. Ayon sa mga senador, labag ito sa ating Konstitusyon.

Nilinaw naman ng isang mambabatas na ang kaniyang sinabi ay isang posibilidad lamang sakaling hindi pa maayos ang sitwasyon pagdating ng 2022 dahil sa pandemic.

Watch more in iWant or TFC.tv