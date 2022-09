MULTIMEDIA

US President Joe Biden at Pangulong Bongbong Marcos, nagkausap na

ABS-CBN News

Nagkausap na sina US President Joe Biden at Pangulong Bongbong Marcos sa bilateral meeting nila sa New York. Kabilang sa mga pinagusapan ng dalawang lider ay ang pagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas at Amerika at mga isyu sa ASEAN at South China Sea.

