Mga eksperto, nagbabala sa paggamit ng UV light

MULTIMEDIA

Muling nagbabala ang mga eksperto tungkol sa maling paggamit ng UV o ultraviolet light bilang pang-disinfect. Bukod kasi sa masama sa mata ang matagal na exposure sa ultraviolet rays, puwede rin itong magdulot ng sakit sa balat. Ayon naman sa Department of Health, wala pa umanong sapat na ebidensya na nagsasabing nakapapatay ng SARS-CoV-2 virus ang UV light.

