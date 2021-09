MULTIMEDIA

BALIKAN: Martial Law survivors Pete Lacaba, Aida Maranan inalala ang torture

ABS-CBN News

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Noong dekada ’70, libo-libo ang nakaranas ng pagpapahirap sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos.

Isa ang manunulat na si Jose 'Pete' Lacaba sa mga hinuli at pinahirapan sa ilalim ng batas militar. Tulad ng kaniyang inaasahan, walang tigil ang pananakit sa kaniya ng mga militar habang nasa loob ng Camp Crame.

"Mostly sa dibdib, braso, hindi gaano ang mukha para siguro walang pasang makikita kung saka-sakali man. At one point pina-squat, habang naka-squat pinapalo ng walis tambo," sabi ni Lacaba.

Emosyonal at pisikal na pang-aabuso rin ang naranasan ng dating political detainee na si Aida Santos-Maranan sa kamay ng mga militar. Sa edad na 24, parte na ng kilusan laban sa gobyernong Marcos si Aida at ang kaniyang asawa.

Kaya hindi pa man naibababa ang batas militar noon, aminado si Maranan na isa na siya sa mga tinatawag na 'tibak' o aktibista.

"Tumutulong kami para malaman ng tao kung ano nga ba itong martial law at bakit kailangang labanan ang isang diktadura," kuwento ni Maranan.

Paano nga ba tiniis nina Lacaba at Maranan ang pagpapahirap sa kanila sa loob ng kulungan? Panoorin ang dokumentaryong ito na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2009 at 2010.