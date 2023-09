MULTIMEDIA

'Pagbabalik sa opisina ng WFH employees makakatulong sa ekonomiya'

ABS-CBN News

Nakakasagabal sa pag-unlad ng ekonomiya ang work-from-home (WFH) set-up, ayon kay Go Negosyo founder at Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Kung papasok kasi ang mga empleyado sa kanilang opisina, gagastos ang mga manggagawa sa pamasahe at pagkain.

Panoorin sa video na ito ang say ng ating mga Kapamilya sa isyung ito.

