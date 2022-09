MULTIMEDIA

Pag-isyu ng arrest warrant, kinuwestiyon ng kampo ni Vhong Navarro

ABS-CBN News

Kinuwestiyon ng kampo ng aktor at TV host na si Vhong Navarro ang pag-isyu ng arrest warrants laban sa aktor. Nahaharap sa kasong acts of lasciviousness at rape si Navarro matapos ireklamo ng modelo na si Deniece Cornejo.

