Sikat na liver spread brand, hindi rehistrado sa FDA

MULTIMEDIA

Nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa pagbili at paggamit ng ilang produkto na hindi umano nakarehistro sa kanila. Kabilang dito ang isang sikat na brand ng liver spread.

Bibigyan naman ng pagkakataon ng ahensiya ang mga manufacturer na magpaliwanag at iparehistro ang kanilang mga produkto.

