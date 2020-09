Sharea app, tutulungan tayong magbayanihan ngayong may pandemya

MULTIMEDIA

Isang bagong public service app ang naglalayong itaguyod ang pagtutulungan natin sa isa't isa, ang Sharea app.

Isa itong mobile phone app kung saan puwedeng makakuha or mag-share ng updates sa lugar na mahalaga sa’yo, mapa-barangay, city, o province, at puwedeng maki-konek sa taong malapit sa’yo.

Baka hindi mo pa nakita ang mga ganaps sa lugar ninyo, kaya i-download na ang Sharea app sa Android phone mo.

