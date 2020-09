MULTIMEDIA

Cardinal Luis Antonio Tagle, nagpositibo sa COVID-19

ABS-CBN News

Nagpositibo sa sakit na COVID-19 si dating Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Kadarating lang ni Tagle sa Pilipinas mula sa Italy nang matanggap niya ang resulta ng kaniyang coronavirus test. Asymptomatic ang dating arsobispo, na nagsisilbi ngayon bilang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples sa Vatican.