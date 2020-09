Pagbisita sa sementeryo sa Maynila ngayong Undas, ipinagbawal ni Mayor Isko

MULTIMEDIA

Para maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa sementeryo ngayon Undas, ipinagbawal muna ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagbisita sa mga sementeryo, memorial parks, at kolumbaryo sa lungsod simula Oct. 31 hanggang Nov. 3. Ayon sa alkalde, kailangan itong gawin para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Watch more in iWant or TFC.tv