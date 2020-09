Amerikanong sundalo na pumatay sa isang transwoman, binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte

MULTIMEDIA

Binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Amerikanong sundalo na si Joseph Scott Pemberton. Nakulong si Pemberton matapos niyang patayin at isubsob sa toilet bowl ang transwoman na si Jennifer Laude noong 2014 sa Olongapo City. Ayon kay Duterte, hindi umano naging patas ang gobyerno kay Pemberton.

Pero para sa abogado ng pamilya Laude, hindi karapat-dapat na mabigyan ng pardon ang katulad ni Pemberton.

