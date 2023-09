MULTIMEDIA

Huli sa CCTV: Motorsiklo, sumalpok sa kotse sa Ilocos Sur

ABS-CBN News

Sapul sa CCTV ang banggaan ng motorsiklo at kotse sa Bantay, Ilocos Sur. Sa video, makikitang biglang pumihit ang motorsiklo papunta sa kabilang lane at sumalpok sa kasalubong na kotse. Sumuko na sa mga awtoridad ang driver ng kotse habang dead on arrival sa ospital ang rider.

