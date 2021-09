MULTIMEDIA

Mu variant ng COVID-19, nadiskubre sa Colombia

ABS-CBN News

Binabantayan ngayon ng World Health Organization ang nadiskubreng bagong COVID-19 variant sa Colombia. Tinatawag itong "Mu variant" at itinituring nang variant of interest ng WHO. Ayon pa sa WHO, may mutations din ang bagong variant at posibleng may epekto ito sa proteksyon na ibinibigay ng mga bakuna laban sa sakit.

