Vloggers at influencers na nanira ng pera sa video, kinasuhan

Nagsampa ng kaso ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa ilang vloggers at social media influencers kaugnay sa mga video na nagpapakita ng pagsira sa perang papel. Ayon sa BSP, ipinagbabawal sa batas ang pagsira, paglalagay ng anumang marka, at maging ang pagpunit sa perang papel at coins na mula sa BSP.

