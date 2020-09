Barangay officials na nagtalik sa Zoom meeting, balak paimbestigahan ng DILG

MULTIMEDIA

Plano ng DILG na imbestigahan ang dalawang opisyal ng isang barangay sa Cavite na nahuling nagtatalik sa isang Zoom meeting.

Pero para kay Cavite Governor Jonvic Remulla, hindi na kailangan ng imbestigasyon dahil nagbitiw na sa puwesto ang dalawang opisyal na sangkot sa insidente.

