'TV Patrol' sa ABS-CBN Regional stations, magpapaalam na

Hanggang sa August 28 na lang mapapanood ang lokal na bersiyon ng "TV Patrol" sa iba't ibang regional stations ng ABS-CBN. Matatandaan na napilitan ang ABS-CBN na isara ang mga negosyo nila matapos pagkaitan ng Kongreso ng bagong 25-year franchise ang network.

