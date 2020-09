MULTIMEDIA

Italya ang unang bansang sinalanta ng COVID-19 sa Europa, mula Pebrero hanggang mga unang araw ng Abril ay patuloy ang pagtaas ng kaso ng coronavirus doon.

Pero matapos ang ilang linggo, unti-unting bumaba ang coronavirus infection rate sa kanilang bansa.

Paano napababa ng Italy ang bilang ng coronavirus cases doon? At handa na ba sila kung sakaling magkaroon ng second wave ng infection?

