Patrol ng Pilipino: Ano'ng mangyayari ngayong tanggal na si Teves sa Kamara?

ABS-CBN News

MAYNILA — Tatlo ang naging basehan ng mga kongresista sa pagpapatalsik kay Negros Oriental 3rd district Representative Arnolfo Teves Jr.

Kabilang dito ang umano'y pag-abandona niya sa kanyang trabaho at hindi pagsipot sa Kamara dahil sa tangkang mag-political asylum sa Timor-Leste.

Para sa 265 na bumoto na i-expel si Teves, lumabag din siya sa code of conduct at may salang disorderly behavior dahil sa kanyang pagsayaw nang naka-boxers sa social media.

Nakadepende sa House leadership kung magsasagawa ng special election o magtatalaga na lang ng caretaker na magdedesisyon sa gagawin sa staff ni Teves.

Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, maaari pa namang tumakbo ulit sa mga susunod na eleksyon si Teves dahil kuwalipikado pa rin naman siya kahit napatalsik.

Dalawang beses nang nasuspinde si Teves sa Kamara.

— Ulat ni RG Cruz, Patrol ng Pilipino