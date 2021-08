MULTIMEDIA

Health Secretary Duque, umalma sa audit report ng COA

ABS-CBN News

Umalma si Health Secretary Francisco Duque III matapos lumabas sa audit report ng Commission on Audit na may discrepancies sa paggastos sa COVID-19 budget ng Department of Health. Paglilinaw naman ng COA, walang nakasaad sa kanilang report na may korapsyong nangyayari sa DOH.

