Masbate, niyanig ng magnitude 6.6 na lindol

Maraming bahay at istruktura ang napinsala matapos yanigin ng magnitude 6.6 na lindol ang lalawigan ng Masbate, umaga ng August 18. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Luzon at Visayas.

Ayon sa Phivolcs, paggalaw sa Philippine Fault Zone ang dahilan ng lindol.

