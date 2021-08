MULTIMEDIA

COVID-19 Lambda variant, nasa Pilipinas na

ABS-CBN News

Kinumpirma ng Department of Health na may kaso na ng COVID-19 Lambda variant sa Pilipinas. Ayon sa DOH, isa itong local case at nakumpirma matapos masuri ang genome sample ng isang buntis na nagkasakit noong July.

