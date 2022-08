MULTIMEDIA

Nagnakaw para may ambag sa inuman

ABS-CBN News

Arestado ang tatlong lalaki sa Quezon City matapos umanong magnakaw sa isang convenience store para may ambag sa dadaluhan nilang inuman. Humingi naman ng sorry ang isa sa mga suspek at nagdahilan na dala raw ng impluwensiya ng alak at hiya sa barkada kaya nagawa niyang magnakaw.