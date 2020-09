MULTIMEDIA

Nakakita ang mga tester sa China ng novel coronavirus sa pagkain at food packaging doon. Sa frozen chicken wings na imported galing Brazil nakita ang coronavirus.

Pero ayon sa World Health Organization, walang dapat ikatakot ang mga tao na makuha ang novel coronavirus sa mga pagkain.

Ang paliwanag ng WHO, panoorin sa video na ito.

