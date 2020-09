Health experts, may alinlangan sa COVID-19 vaccine ng Russia

MULTIMEDIA

Inihayag ni Russian President Vladimir Putin na may nadiskubre na silang vaccine laban sa COVID-19. Pero may pag-aalinlangan ang ilang health experts lalo't lumalabas na hindi pa tapos ang clinical trials para sa nasabing vaccine. Nag-volunteer naman si Pangulong Rodrigo Duterte na subukan ang bakuna na gawa ng Russia.

