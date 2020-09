Ano ang mga pinaka-effective na face mask laban sa COVID-19?

MULTIMEDIA

Isang pag-aaral ang ginawa ng mga siyentipiko mula sa Duke University sa Amerika para malaman kung gaano kaepektibo ang paggamit ng face masks para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Lumabas sa pag-aaral na epektibo ang medical masks para mapigilan ang droplet transmission na posibleng pagmulan ng pagkakasakit.

