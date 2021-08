MULTIMEDIA

Komplikasyon sa mga batang may COVID-19

Isang batang may COVID-19 na naka-confine sa Philippine General Hospital ang nakitaan ng kondisyon na kung tawagin ay MIS-C o multisystem inflammatory syndrome in children. Ayon sa mga doktor, isa itong komplikasyon ng COVID-19 at nagiging dahilan ng pamamaga ng mga organs sa katawan ng tao.

