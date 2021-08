MULTIMEDIA

THROWBACK: Suyo | SOCO

Matapos mabigo sa kaniyang panunuyo, hinostage at pinagtangkaang patayin ng isang lalaki ang babaeng nililigawan niya. Binalikan ng "SOCO" ang kuwento nina Ricky at Reyna, at inalam kung papaano ito nauwi sa isang malagim na krimen.