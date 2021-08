COVID-19 Delta variant, kalat na sa Metro Manila?

MULTIMEDIA

Kinumpirma ng Department of Health na may mga kaso na ng COVID-19 Delta variant sa lahat ng siyudad at munisipalid sa Metro Manila. Paalala ng DOH, magpabakuna na at laging sumunod sa minimum health standards para maprotektahan ang sarili kontra sa mas nakahahawang COVID-19 variant.

