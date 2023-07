MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pader gumuho sa Taguig dahil sa pag-ulan

ABS-CBN News

MAYNILA – Walang nasaktan sa pagguho ng isang perimeter wall malapit sa C5 Road sa Western Bicutan, Taguig City noong Biyernes.

Kasunod ng pangyayari, isinara ang bahagi ng kalsada at inilikas ang halos 50 pamilyang nakatira malapit sa pader na katabi na rin ng creek.

Ayon sa mga awtoridad, dala ang pagguho ng matagal na pag-ulan sa mga nakaraang araw.

Nagsasagawa ng assessment sa guho ang city engineering office ng lungsod pati na ang Department of Public Works and Highways at Metropolian Manila Development Authority.

–Ulat ni Jeff Caparas, Patrol ng Pilipino