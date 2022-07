Monkeypox, nasa Pilipinas na

MULTIMEDIA

Nakapasok na sa Pilipinas ang sakit na monkeypox. Ayon sa Department of Health, isang Pilipino na dumating sa bansa noong July 19 ang nagpositibo sa monkeypox virus. May travel history umano siya sa mga bansang may monkeypox cases at nakumpirma ang kaniyang sakit noong July 28 sa pamamagitan ng RT-PCR test. Na-discharge na ang pasyente at mino-monitor na rin ng DOH ang kaniyang close contacts.

