Patrol ng Pilipino: Paglalaro ng ‘lato-lato’ tuloy pa rin sa kabila ng mga babala

ABS-CBN News

MAYNILA — Naging patok ang laruang lato-lato na nagkaroon pa ng tournament sa ilang lugar, gaya ng Cainta sa Rizal na mismong lokal na pamahalaan ang nagpalaro.

Sabi ng Cainta LGU noon, maganda ang paglalaro ng lato-lato para sa mga bata dahil nababawasan ang paggamit nila ng computer o gadgets.

Pero nagbabala ang Food and Drug Administration (FDA) sa paggamit at pagbili ng mga lato-latong hindi rehistrado dahil maaaring magdulot ito ng kapahamakan at masamang epekto sa kalusugan.

Ipinagbawal na ito sa Barangay Matandang Balara sa Quezon City at ilang bahagi ng Metro Manila at mga probinsiya, pero hindi nito napigilan ang ilan na bilhin at gamitin ang trending na laruan.

— Ulat ni Zyann Ambrosio, Patrol ng Pilipino