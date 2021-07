MULTIMEDIA

Lalaking nanigaw at nagmura sa mga pulis at traffic enforcers, viral

ABS-CBN News

Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang motorista matapos niyang pagsisigawan at murahin ang mga sumita sa kaniyang traffic enforcers at pulis. Tila ipinagmayabang pa ng motorista sa mga pulis at enforcers ang kaniyang ama.

