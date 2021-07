MULTIMEDIA

Total ban sa videoke

Magpapatupad na ng total ban sa videoke ang Cavite.

Sa ilalim ng bagong ordinansa, bawal na mag-videoke anumang oras at anumang araw sa lalawigan. Ayon kay Governor Junvic Remulla, para ito sa kapakanan ng mga estudyanteng nag-o-online classes at mga naka-work from home.

