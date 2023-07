MULTIMEDIA

Humingi ng paumanhin ang ad agency na gumamit ng stock footage sa audio-visual presentation para sa "Love the Philippines" campaign ng Department of Tourism. Nangako na rin ang DOT na iimbestigahan ang nangyari.