COVID-19 cases sa Metro Manila, dumadami na naman

Nababahala ang Department of Health sa muli na namang paglobo ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19 sa Metro Manila at ilang kalapit na lugar. May mga naitala ring pagtaas ng COVID-19 cases maging sa Visayas at Mindanao. Kaya paalala ng DOH, magpabakuna na at sumunod lagi sa health protocols para makaiwas sa sakit.

